Канцлер ФРГ Олаф Шольц провёл телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом 4 марта заявил журналистам официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт

«В продлившемся час разговоре стороны обменялись своими различающимися позициями. Канцлер объявил о своей большой обеспокоенности», — рассказал немецкий представитель.

Германия, как и абсолютное большинство стран блока НАТО, заняла резко враждебную позицию по отношению к военной операции России на Украине.

Шольц, в частности, объявил о приостановке процесса сертификации российско-германского газопровода «Северный поток — 2» и о начале поставок противотанковых и зенитных ракетных комплексов на Украину.

