Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за событий на Украине. Об этом говорится в распространенном 4 марта заявлении вице-президента американской компании Брэдфорда Смита

В заявлении осуждается военная операция РФ на Украине как «неоправданная, неспровоцированная и незаконная».

«Сегодня мы объявляем, что приостанавливаем все новые продажи наших продуктов и оказание услуг Microsoft в России», — заявил Смит.

Сваливая на Россию. Зачем Microsoft обвинила Россию в кибератаке © AP, Carolyn Kaster

В заявлении также говорится, что Microsoft будет помогать украинским специалистам по кибербезопасности в Украине «защищаться от российских атак» и окажет финансовую поддержку беженцам из страны через неправительственные организации.

В феврале на линии соприкосновения враждующих сторон в Донбассе произошло серьёзное обострение обстановки.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ДНР и ЛНР, однако обстрелы ВСУ только усилились. 24 февраля российский лидер заявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Народная милиция ДНР и ЛНР освободила значительную часть оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории республик до сих пор активно обстреливаются со стороны ВСУ, мирные жители продолжают гибнуть.