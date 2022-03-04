В заявлении осуждается военная операция РФ на Украине как «неоправданная, неспровоцированная и незаконная».
«Сегодня мы объявляем, что приостанавливаем все новые продажи наших продуктов и оказание услуг Microsoft в России», — заявил Смит.
Он добавил, кто компания, в соответствии с решениями США, ЕС и Великобритании о санкциях против России, останавливает многие направления своего бизнеса в этой стране.
В заявлении также говорится, что Microsoft будет помогать украинским специалистам по кибербезопасности в Украине «защищаться от российских атак» и окажет финансовую поддержку беженцам из страны через неправительственные организации.
В феврале на линии соприкосновения враждующих сторон в Донбассе произошло серьёзное обострение обстановки.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ДНР и ЛНР, однако обстрелы ВСУ только усилились. 24 февраля российский лидер заявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.
Народная милиция ДНР и ЛНР освободила значительную часть оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории республик до сих пор активно обстреливаются со стороны ВСУ, мирные жители продолжают гибнуть.