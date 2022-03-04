НАТО нацелен на сохранение каналов связи с РФ, чтобы избежать конфликтных ситуаций. Об этом рассказал генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг 4 марта по итогам заседания министров иностранных дел входящих в него стран

«Министры сошлись во мнении, что отношения России и НАТО поменялись на длительный период, но мы по-прежнему привержены тому, чтобы сохранять шанс для дипломатии, для решения конфликта, чтобы избежать непредвиденной эскалации, недоразумений», — сказал Столтенберг.

После начала военной операции РФ на Украине страны НАТО ввели новые санкции против России и резко увеличили поставки оружия киевскому режиму.

В частности, Германия, ранее отказывавшаяся от таких поставок, в конце февраля приняла решение поставить Киеву противотанковые и зенитные ракетные комплексы.