Председатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что власти Грузии не допустят дискриминации граждан РФ в стране, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье в Telegram 4 марта

По словам политика, Грузия — единственная страна, развернувшая масштабную кампанию против этнической дискриминации граждан России.

«Очевидно, что дискриминационная кампания против граждан русской национальности рассматривается партией войны, "Национальным движением", как последний шанс втянуть Грузию в военный конфликт, чего правительство не допустит», — сказал Кобахидзе.

Он сообщил, что парламент Грузии работает над ужесточением закона о дискриминации по национальному признаку. Грузия не присоединится к антироссийским санкциям © РИА Новости, Александр Имедашвили / Перейти в фотобанк

Ранее премьер Грузии заявил, что Грузия не присоединится к санкциям против России, так как это навредило бы интересам страны и её народа.

Ранее СМИ сообщили о фактах дискриминации граждан России за рубежом, в частности студентов, наемных работников и т. д, из-за военной операции на Украине.

Президент Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля. Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины». По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.