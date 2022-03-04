По словам политика, Грузия — единственная страна, развернувшая масштабную кампанию против этнической дискриминации граждан России.
«Очевидно, что дискриминационная кампания против граждан русской национальности рассматривается партией войны, "Национальным движением", как последний шанс втянуть Грузию в военный конфликт, чего правительство не допустит», — сказал Кобахидзе.
Он сообщил, что парламент Грузии работает над ужесточением закона о дискриминации по национальному признаку.
Ранее премьер Грузии заявил, что Грузия не присоединится к санкциям против России, так как это навредило бы интересам страны и её народа.
Ранее СМИ сообщили о фактах дискриминации граждан России за рубежом, в частности студентов, наемных работников и т. д, из-за военной операции на Украине.
Президент Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля. Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины». По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.