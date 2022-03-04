Арахамия отметил, что стороны договорились, что не будут рассказывать многое о переговорах.
Он поделился, что в частности на переговорах поднимался вопрос о создании 30-километровой бесполетной зоны вокруг ядерных объектов Украины.
Также Арахамия указал, что Владимир Зеленский призвал Владимира Путина к переговорам только в видеообращении, официальных запросов об этом в Кремль не было направлено.
Накануне, 3 марта, в Белоруссии прошел второй раунд переговоров делегаций РФ и Украины.
Отмечается, что стороны договорились о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров будет в начале следующей недели.