Член украинской делегации на переговорах с Россией, глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия сообщил некоторые подробности переговоров делегаций России и Украины в Белоруссии, передает 4 марта РИА Новости

Арахамия отметил, что стороны договорились, что не будут рассказывать многое о переговорах.

Он поделился, что в частности на переговорах поднимался вопрос о создании 30-километровой бесполетной зоны вокруг ядерных объектов Украины.

Также Арахамия указал, что Владимир Зеленский призвал Владимира Путина к переговорам только в видеообращении, официальных запросов об этом в Кремль не было направлено. Песков оценил возможность переговоров Путина и Зеленского © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Накануне, 3 марта, в Белоруссии прошел второй раунд переговоров делегаций РФ и Украины.

Отмечается, что стороны договорились о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров будет в начале следующей недели.