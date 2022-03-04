После «освобождения от киевского режима» в ходе российской военной спецоперации Украина и Россия вновь будут связаны узами дружбы. Об этом заявила 4 марта спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании верхней палаты парламента

«Сдохни»: украинцы затравили олимпийского чемпиона за слова о дружбе с РФ © Александр Абраменко/Инстаграм

«За Украину, которая, освободившись от антинародного киевского режима и неонацистов, вновь станет страной, с которой нас свяжут узы дружбы и сотрудничества», — сказала Матвиенко.

По её словам, военная операция на Украине проводится, чтобы с её территории никогда не исходила угроза России.

В феврале на линии соприкосновения сторон в Донбассе произошло серьёзное обострение обстановки.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ДНР и ЛНР, однако обстрелы ВСУ только усилились. 24 февраля российский лидер заявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Народная милиция ДНР и ЛНР освободила значительную часть оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории республик до сих пор активно обстреливаются со стороны ВСУ, мирные жители продолжают гибнуть.