Запад уже неоднократно отказывал Киеву в бесполетной зоне над Украиной. На очередной встрече в НАТО, представители альянса вернулись к этому вопросу и вынесли свой вердикт., сообщают 4 марта РИА Новости

«На встрече МИД НАТО упоминался вопрос о бесполетной зоне, но в альянсе считают, что самолеты и войска НАТО не должны находиться на Украине», — говорится в сообщении со ссылкой на слова генсека альянса Йенса Столтенберга.

Володин: Зеленский покинул Украину © REUTERS, Umit Bektas Ллойд Остин заявлял, что создание бесполетной зоны над Украиной привело бы к военному конфликту между США и Россией. Он также процитировал слова президента США Джо Байдена, «ясно давшего понять, что американские войска не будут воевать с российскими на территории Украины».

Между тем, Вашингтон не намерен отказываться от оказания Киеву военной помощи в виде вооружения. Аналитики трактуют такое поведение как доказательство того, что «Запад во главе с Белым домом не готов нести ответственность за дальнейшую судьбу Украины», несмотря на внешнюю поддержку Киева. Иными словами, Украина — лишь инструмент в антироссийской политике Вашингтона, считают эксперты.