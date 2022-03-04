Президент Украины Владимир Зеленский находится в Польше, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин 4 марта со ссылкой на депутатов Верховной Рады Украины

«Депутаты Верховной Рады рассказали, что не могут попасть к нему во Львове. Теперь он — в Польше», — написал Володин.

Ранее, 28 февраля, спикер Госдумы РФ со ссылкой на депутатов Верховной Рады заявил, что Зеленский покинул резиденцию в Киеве и уехал во Львов.

По словам Володина, видео Владимира Зеленского из Киева, которые размещаются в соцсетях президента Украины, были записаны заранее. Как Зеленский дезавуировал результаты переговоров © AFP, SERGEI SUPINSKY

Ранее Зеленский в видеообращении заявил, что против Киева «брошена почти вся российская армия».

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Народная милиция ДНР и ЛНР освободила значительную часть оккупированных Украиной территорий Донбасса.

В то же время территории республик до сих пор активно обстреливаются со стороны ВСУ, мирные жители продолжают гибнуть.