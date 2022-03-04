Международная федерация автоспорта (FIA) запретила гонщикам из России и Белоруссии использовать слова «русский», «Белоруссия» и «Россия», а также петь свои гимны, использовать национальные флаги и высказываться по украинскому вопросу. Об этом 4 марта сообщил РБК

«Иноходец» уничтожил КП батальона «Айдар» - Минобороны РФ © скриншот видео Минобороны России

Образец декларации уже опубликован, подписывая ее, водители должны будут согласиться с рядом утверждений. В их числе, например, такие.

«Я признаю, что могу участвовать в соревнованиях только в индивидуальном и нейтральном статусе и ни в коем случае не как представитель России или Белоруссии».

«Я не буду отображать на моей форме, одежде, аксессуарах, других личных вещах любые иллюстрации или ссылки на российский или белорусский флаг, <…> слова «русский», «Россия», «Белоруссия», «белорусский», <…> а также аббревиатуры RUS, RAF, BAF, FBA, BLR на любом языке или в любом формате».

«Я признаю твердую приверженность FIA солидарности с народом Украины, Автомобильной федерации Украины и всех, кто пострадал в результате продолжающегося конфликта».

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На Западе защиту населения Донбасса не одобрили и ввели санкции в отношении РФ. В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов экономики РФ. Также санкции коснулись спорта и киноиндустрии, кроме того многие западные компании приняли решение о разрыве сотрудничества с русскими.

Часть стран ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для бортов РФ. Россия зеркально ограничила использование своего воздушного пространства для авиакомпаний из 36 стран.

Однако власти отдельных государств уже констатируют потери своей экономики от санкций, введенных ими против Российской Федерации. В то же время власти РФ уже объявили о ряде мер, которые будут приняты для сохранения благосостояния граждан и развития высоких технологий.