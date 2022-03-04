Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что не сомневается, что украинские националисты готовились к агрессии против России. Об этом он написал 4 марта в своём Telegram-канале

В записи он назвал националистов безжалостными убийцами, не брезгующими никакими методами, и обвинил их в том, что они «погрузили всю Украину в полный мрак».

«Бесконечный поток лживой информации, распространяемый из Киева и подхватываемый Европой, окутал весь мир. Подлые и коварные приемы применяются не только при обстрелах наших бойцов, но и при использовании самых грязных информационных технологий», — написал чеченский лидер.

Кадыров рассказал о погибших на Украине чеченских военных © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Конечно, теперь у каждого из нас не осталось ни доли сомнения в том, что националисты на Украине действительно готовились к агрессии против России. Мы их опередили, и это спасло сотни тысяч, а может, и миллионы жизней», — указал Кадыров.

Он добавил, что спецоперация против последователей Степана Бандеры должна быть доведена до их полного разгрома.