Если бы власти ЕС могли принять Украину и создать политические проблемы для России, не нанося ущерб своей собственной безопасности, они бы давно это сделали, сказал обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов в интервью изданию Украина.ру

Асафов отметил, что для Евросоюза это вопрос взаимных рисков, связанный с опасениями криминала, наркотрафика и контрабанды оружия на Украине. Евросоюз пообещал украинским беженцам защиту, но не навсегда © REUTERS, Fabrizio Bensch

«Дело в том, что принять в Евросоюз территорию без устойчивых границ, где каждый день раздается боевое оружие, и сразу же попадает на аналоги украинского "Авито" — это очень опасно», — подчеркнул он.

По мнению Асафова, для Евросоюза это возможно лишь на уровне риторики, а на уровне практики встают вопросы — потому что никакой Интерпол не справится с потоком оружия и беженцев.

Однако, предположил обозреватель, если США вступление Украины в Евросоюз будет нужно, они могут этот вопрос продавить.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС. Представитель Украины в Европейском союзе сообщил, что заявку страны зарегистрировали. В ЕС отметили, что сейчас немедленного принятия Украины нет на повестке дня.