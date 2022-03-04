Асафов отметил, что для Евросоюза это вопрос взаимных рисков, связанный с опасениями криминала, наркотрафика и контрабанды оружия на Украине.
«Дело в том, что принять в Евросоюз территорию без устойчивых границ, где каждый день раздается боевое оружие, и сразу же попадает на аналоги украинского "Авито" — это очень опасно», — подчеркнул он.
По мнению Асафова, для Евросоюза это возможно лишь на уровне риторики, а на уровне практики встают вопросы — потому что никакой Интерпол не справится с потоком оружия и беженцев.
Однако, предположил обозреватель, если США вступление Украины в Евросоюз будет нужно, они могут этот вопрос продавить.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС. Представитель Украины в Европейском союзе сообщил, что заявку страны зарегистрировали. В ЕС отметили, что сейчас немедленного принятия Украины нет на повестке дня.