В Минобороны РФ заявили об уничтожении командно-наблюдательного пункта батальона «Айдар» на территории ДНР с помощью беспилотного летательного аппарата «Иноходец» ВКС России. Соответствующее видео 4 марта было опубликовано на YouTube-канале российского оборонного ведомства

В ведомстве подчеркнули, что удар беспилотника «Иноходец» воздушно-космических сил России был произведен на территории Донецкой Народной Республики.

«Объект был поражен управляемым авиационным боеприпасом», — говорится в сообщении.

Просто о сложном. Цели и задачи России в операции по демилитаризации и денацификации Украины © коллаж Украина.Ру

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании республик, однако обстрелы только усилились и 24 февраля российский лидер заявил о начале спецоперации в Донбассе.

Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР активно обстреливаются со стороны ВСУ, мирные жители продолжают гибнуть. Кроме того, в СМИ регулярно появляется информация о том, что в Донецкой и Луганской областях орудуют украинские националисты.