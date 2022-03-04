Сейчас очередь за переговорами делегаций РФ и Украины, сказал в комментарии журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости 4 марта

«Вы знаете, что, собственно, вчера состоялся второй раунд переговоров. Сейчас очередь за этими переговорами. Есть возможность делегациям доносить друг до друга четко без лишних посредников… все элементы позиций. Элементы нашей позиции доведены до сведения украинской стороны», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Также, по словам Пескова, «в подобной ситуации должны вестись, конечно же, в тишине и не быть предметом для публичной огласки». Путин сказал, что будет, если Украина начнет затягивать переговоры © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции, фрагмент которой показали украинские СМИ, призвал президента РФ Владимира Путина провести личные переговоры в неформальной обстановке.

Президент Владимир Путин 24 февраля заявил о начале военной операции на Украине. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР активно обстреливаются со стороны ВСУ, мирные жители продолжают гибнуть.