«Бандеровцы продолжают уничтожать собственную историю. Даже во время спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины», — пишет он.
Городской голова Роман Кличук уже прокомментировал происходящее, пояснив, что решение было принято не администрацией, а инициативной группой, которая нашла подрядчика с краном.
«Никто памятник не уничтожает, он будет перевезен в другое место. После войны мы совместно решим, что делать с ним дальше», — заявил Кличук.
В этот же день, 4 марта, пострадал еще один памятник-танк, установленный в память о победе над нацизмом. Речь о мемориале «Бессмертие» у села Чинишеуцы Резинского района Молдавии. Его осквернили в «поддержку Украины», разрисовав постамент в желтый и голубой цвета.