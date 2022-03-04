В Черновцах демонтируют танк-памятник, который был установлен в советское время в благодарность лейтенанту Никитину и его товарищам, спасавшим город от нацистской армии. Об этом 4 марта в своем Telegram сообщает политолог Николай Стариков

«Бандеровцы продолжают уничтожать собственную историю. Даже во время спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины», — пишет он.

Просто о сложном. Цели и задачи России в операции по демилитаризации и денацификации Украины © коллаж Украина.Ру Роман Кличук уже прокомментировал происходящее, пояснив, что решение было принято не администрацией, а инициативной группой, которая нашла подрядчика с краном.

«Никто памятник не уничтожает, он будет перевезен в другое место. После войны мы совместно решим, что делать с ним дальше», — заявил Кличук.

В этот же день, 4 марта, пострадал еще один памятник-танк, установленный в память о победе над нацизмом. Речь о мемориале «Бессмертие» у села Чинишеуцы Резинского района Молдавии. Его осквернили в «поддержку Украины», разрисовав постамент в желтый и голубой цвета.