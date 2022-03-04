Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал требования РФ к Украине на переговорах, передает 4 марта РИА Новости

Журналисты уточнили у представителя Кремля, планирует ли РФ отказаться от намерения о денацификации Украины, поскольку на переговорах это пока не обсуждалось. Песков оценил инициативу по гумкоридорам на Украине © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Нет, это не так», — сказал Песков.

Накануне, 3 марта, в Белоруссии состоялся второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств.

Ожидается третий раунд переговоров. По данным украинской стороны, он состоится в начале следующей недели.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о специальной военной операции на Украине. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.