«Уже есть случай выхода семьи: муж, жена и ребёнок из Мариуполя. Они через населенный пункт Виноградово вышли, сейчас они находятся в Азовске», — рассказал Басурин.
По словам донецкого представителя, социальные работники и медики оказывают беженцам помощь.
Днём ранее он заявлял, что боевики из неонацистского формирования «Азов» и «Правого сектора»* препятствуют выходу жителей Мариуполя через гуманитарный коридор.
Открытие гуманитарных коридоров стало основной темой второго раунда переговоров России и Украины, состоявшихся накануне в Белоруссии.
*Деятельность организации запрещена в РФ