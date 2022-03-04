«Уже есть случай выхода семьи: муж, жена и ребёнок из Мариуполя. Они через населенный пункт Виноградово вышли, сейчас они находятся в Азовске», — рассказал Басурин.

Басурин: Мариуполь превращен украинской армией в концлагерь
Басурин: Мариуполь превращен украинской армией в концлагерь
© РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк
По словам донецкого представителя, социальные работники и медики оказывают беженцам помощь.

Днём ранее он заявлял, что боевики из неонацистского формирования «Азов» и «Правого сектора»* препятствуют выходу жителей Мариуполя через гуманитарный коридор.

Открытие гуманитарных коридоров стало основной темой второго раунда переговоров России и Украины, состоявшихся накануне в Белоруссии.

*Деятельность организации запрещена в РФ