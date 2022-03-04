Один из основателей Донецкой Народной Республики (ДНР), экс-председатель Народного совета ДНР

Андрей Евгеньевич Пургин родился 26 января 1972 года в городе Марьинка Донецкой области.

Окончил Донецкий государственный технический университет (факультет «Автоматизированные системы управления», специальность «Автоматика и телемеханика»).

Выступил против оранжевой революции, в 2005 году возглавил русских регионалистов Донбасса, призывал к федерализации Украины и придания русскому языку статуса второго государственнного.

С 2005 года был соучредителем общественно-политической организации «Донецкая Республика».

В 2014 году был одним из лидеров «Русской весны» и ДНР.

С 16 мая 2014 года — первый заместитель председателя Совета министров ДНР.

5 сентября 2014 года со стороны ДНР подписал Минское соглашение о перемирии с Киевом.

С 14 ноября 2014 года по 4 сентября 2015 года — председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики.

С 6 ноября 2019 года — главный редактор информационного агентства «Новороссия».