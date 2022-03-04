«На большей части территории Украины сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация, которая стремительно ухудшается. Наиболее тяжелое положение дел на Украине сохраняется в Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове и Мариуполе — практически гуманитарная катастрофа», — говорится в сообщении.
В Министерстве обороны пояснили, что в большинстве городов Украины бесчинствуют национальные батальоны и преступники, недавно выпущенные из тюрьмы президентом страны Владимиром Зеленским. Эти люди получили «в подарок» от главы государства 25 тысяч автоматов.
В ведомстве подчеркнули, что киевский режим практически полностью утратил способность управления администрациями областей и районов страны, а местные чиновники не в состоянии решать элементарные социально-бытовые вопросы.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании республик, однако обстрелы только усилились и 24 февраля российский лидер заявил о начале спецоперации в Донбассе.
Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие. Кроме того, в СМИ регулярно появляется информация о том, что в Донецкой и Луганской областях также орудуют украинские националисты.