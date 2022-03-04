В Министерстве обороны РФ, которое в настоящее время проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, оценили состояние дел в стране как гуманитарную катастрофу. Об этом 4 марта со ссылкой на ведомство сообщают РИА Новости

«На большей части территории Украины сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация, которая стремительно ухудшается. Наиболее тяжелое положение дел на Украине сохраняется в Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове и Мариуполе — практически гуманитарная катастрофа», — говорится в сообщении.

Минобороны РФ: киевский режим утратил контроль над страной, условия диктуют националисты © Facebook, Міністерство оборони України Владимиром Зеленским. Эти люди получили «в подарок» от главы государства 25 тысяч автоматов.

В ведомстве подчеркнули, что киевский режим практически полностью утратил способность управления администрациями областей и районов страны, а местные чиновники не в состоянии решать элементарные социально-бытовые вопросы.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании республик, однако обстрелы только усилились и 24 февраля российский лидер заявил о начале спецоперации в Донбассе.

Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие. Кроме того, в СМИ регулярно появляется информация о том, что в Донецкой и Луганской областях также орудуют украинские националисты.