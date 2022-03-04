РФ не имеет недобрых замыслов по отношению к соседям, а только отвечает на негатив от других стран, заявил президент РФ Владимир Путин по видеосвязи во время церемонии поднятия флага на новом автомобильно-железнодорожном пароме «Маршал Рокоссовский», передает 4 марта РИА Новости

По словам президента РФ, у России нет никаких недобрых намерений в отношении стран-соседей. Путин и Лавров доходчиво объяснили Макрону, кто на Украине правит балом и чем это грозит © REUTERS, Sarah Meyssonnier/Pool

«Все наши действия, если они возникают, они возникают всегда исключительно в ответ на какие-то недружественные действия в отношении Российской Федерации. Я думаю, что все должны задуматься о том, чтобы нормализовать отношения, нормально сотрудничать, нормально развивать отношения», — сказал Путин.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что на сутки опередил вторжение украинской армии в республики Донбасса.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.