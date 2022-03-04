У села Чинишеуцы Резинского района Молдавии осквернен мемориал «Бессмертие», возведенный в честь героев Великой Отечественной войны. Об этом 4 марта сообщает Sputnik Ближнее зарубежье

Просто о сложном. Цели и задачи России в операции по демилитаризации и денацификации Украины © коллаж Украина.Ру

Вандалы разрисовали постамент в цвета украинского флага. Между тем, это не первое подобное надругательство над событиями Великой Отечественной войны в Молдавии. В прошлый раз ответственность за аналогичный акт осквернения на себя взял экс-министр обороны Анатолий Шалару, известный борец с мемориалами.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании республик, однако обстрелы только усилились и 24 февраля российский лидер заявил о начале спецоперации в Донбассе.

Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие. Кроме того, в СМИ регулярно появляется информация о том, что в Донецкой и Луганской областях орудуют украинские националисты.

На Западе защиту населения Донбасса не одобрили и ввели санкции в отношении РФ. Отдельные граждане выражают свою поддержку Киеву и другими способами. Например, осквернением памятников, нападением на граждан РФ или вовсе крушат магазины, принадлежащие русским за рубежом.