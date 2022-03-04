Если бы делегация Украины была готова что-то подписать, то она подписала бы документы с любым представителем России, заявил в интервью Украина.ру член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

По мнению политолога, версия, что если бы между Россией и Украиной были конкретные договоренности, то переговоры велись бы между замглавы Администрации президента РФ Дмитрием Козаком и главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, имеет право на существование.

Однако, отметил Безпалько, дело в том, что формат переговоров не имеет особого значения. Песков объяснил, почему делегацию РФ возглавил Мединский, а не Козак © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

«Я не вижу пока никаких предпосылок считать, что украинская сторона выполнит свои обязательства. Но то, что удалось этого добиться, уже хорошо. Потому что Россия демонстрирует, что она пытается спасти граждан Украины. А украинской стороне в лице переговорщиков и действующей власти плевать на свое собственное население. Она готова обречь его на смерть ради политических дивидендов», — заключил политолог.

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Ранее в Белоруссии прошел второй раунд переговоров между Москвой и Киевом. Российская и украинская делегации договорились о гуманитарных коридорах для эвакуации мирного гражданского населения.