Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС. Об этом 4 марта заявил на брифинге в Берлине заместитель официального представителя правительства Германии Вольфганг Бюхнер, передают СМИ

Провокация на АЭС, химиотерапия в Киеве, конфликт ВСУ и «Азова». Хроника событий на Украине на 13:00 4 марта © REUTERS, Gleb Garanich

По данным Минобороны РФ, в ночь на пятницу на прилегающей к Запорожской АЭС территории «киевским режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации». Около 2 часов ночи в ходе патрулирования мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы — из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по росгвардейцам был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия. Ответным огнем из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов были подавлены. Покидая здание, украинская диверсионная группа подожгла здание, заявили в МО РФ.

Прибывшие после поджога учебного центра Запорожской АЭС пожарные ликвидировали возгорание, сейчас она работает штатно, радиационный фон в норме, указал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.