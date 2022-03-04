В какой-то момент возможны перебои с поставкой лекарств в РФ, но они не будут критичными, сказал в интервью Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец

Комментируя, придется ли России переориентироваться на поставки лекарств из Индии, экономист отметил, что она производит большое количество лекарств, как один из мировых хабов фарминдустрии, однако пока, указал он, никто не запрещал поставку лекарств в Россию, ни США, ни Европа. Беззубые санкции скоро закончатся, а Зеленского ждёт военный трибунал - Анпилогов

«Более того, Минздрав заявил, что они создали довольно значительные запасы критически важных лекарств, так что в ближайшее время проблема встать не должна», — отметил Зубец.

По его словам, надо понимать, что критически важные товары, включая лекарства, не подлежат запрету, хотя в какой-то момент возможны перебои.

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