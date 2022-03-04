«Санкции ЕС против экс-президента Украины Виктора Януковича продлены на 6 месяцев до сентября 2022 года», — говорится в сообщении.
Буквально несколько дней назад украинские СМИ писали о том, что ЕС готовится продлить санкции против Януковича и еще 6 человек, «оставшихся в списке за "неправомерное присвоение" украинских государственных средств». Правда, уточнили местные журналисты, срок продления санкций для Януковича «составит всего полгода, вместо обычных 12 месяцев».
Многих украинских политиков возмущает, что Европа стала снимать ограничения с чиновников времен президентства Януковича. В частности, глава МИД Дмитрия Кулеба заявлял, что для сохранения санкций Евросоюза против лиц из окружения экс-президента необходимы сдвиги в расследовании дел против них в Украине.
Известно, что беглый экс-президент живет в России, и в последние дни в украинской риторике все громче звучал призыв к европейцам помочь Киеву, поскольку Москва «планирует назначить Януковича новым марионеточным президентом Украины».