Европейский союз продлил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом 4 марта сообщает агентство РИА Новости

«Санкции ЕС против экс-президента Украины Виктора Януковича продлены на 6 месяцев до сентября 2022 года», — говорится в сообщении.

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Многих украинских политиков возмущает, что Европа стала снимать ограничения с чиновников времен президентства Януковича. В частности, глава МИД Дмитрия Кулеба заявлял, что для сохранения санкций Евросоюза против лиц из окружения экс-президента необходимы сдвиги в расследовании дел против них в Украине.

Известно, что беглый экс-президент живет в России, и в последние дни в украинской риторике все громче звучал призыв к европейцам помочь Киеву, поскольку Москва «планирует назначить Януковича новым марионеточным президентом Украины».