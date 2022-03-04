Адмирал считает, что поднять и вновь ввести в строй флагман своего флота Украине уже будет не под силу, то есть он уже фактически уничтожен.
Судно было подтоплено в порту города Николаева. Утверждается, что это было сделано еще 24 февраля, то есть в первый же день российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.
По мнению Кравченко, украинское командование сделало это, чтобы осложнить доступ российских кораблей к Николаеву.
Вторая — чтобы «Гетман Сагайдачный» не стал трофеем России.
Корабль был спущен на воду в 1992 году.
По мнению экспертов, к настоящему времени он в значительной степени утратил свою боеспособность.
В конце 2021 года было подписано соглашение на ремонт и модернизацию фрегата с госпредприятием «Исследовательско-проектный центр кораблестроения».