Националист рассказал, что он со сторонниками обнаружили в одном из храмов УПЦ запасы еды, хлебопечки и прочее. Радикалы решили, что община храма якобы готовилась встречать российскую армию. Неонацисты решили разграбить церковь.
«Будем переправлять на Киев, на тероборону для людей», — говорит он в ролике.
Известно, что националисты вынесли из церкви города Коломыя все, что могли, включая оборудование и еду. Далее, обильно приправляя свою речь русским матом, Жуйко призвал своих сторонников сделать такие грабежи массовым явлением.
Радикал утверждает, что все церкви московского патриархата «запакованы», поэтому там есть чем поживиться, чтобы потом «помочь людям».
Ранее в одном из населенных пунктов Львовской области запретили деятельность УПЦ МП.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ДНР и ЛНР, однако обстрелы ВСУ только усилились. 24 февраля российский лидер заявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.
Народная милиция ДНР и ЛНР освободила значительную часть оккупированных Украиной территорий Донбасса.
В то же время территории республик до сих пор активно обстреливаются со стороны ВСУ, мирные жители продолжают гибнуть.