Украинский неонацист Никита Жуйко записал видеообращение, в котором показал, как он и его единомышленники грабят одну из церквей Украинской православной церкви Московского патриархата в Коломые Ивано-Франковской области. Соответствующее видео 4 марта появилось в интернете

Националист рассказал, что он со сторонниками обнаружили в одном из храмов УПЦ запасы еды, хлебопечки и прочее. Радикалы решили, что община храма якобы готовилась встречать российскую армию. Неонацисты решили разграбить церковь.

«Будем переправлять на Киев, на тероборону для людей», — говорит он в ролике.

Просто о сложном. Цели и задачи России в операции по демилитаризации и денацификации Украины © коллаж Украина.Ру

Радикал утверждает, что все церкви московского патриархата «запакованы», поэтому там есть чем поживиться, чтобы потом «помочь людям».

Ранее в одном из населенных пунктов Львовской области запретили деятельность УПЦ МП.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ДНР и ЛНР, однако обстрелы ВСУ только усилились. 24 февраля российский лидер заявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Народная милиция ДНР и ЛНР освободила значительную часть оккупированных Украиной территорий Донбасса.

В то же время территории республик до сих пор активно обстреливаются со стороны ВСУ, мирные жители продолжают гибнуть.