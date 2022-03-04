По словам Лукашенко, в разговоре с российским коллегой он поднял вопрос гибридной войны, которую Запад развернул против Белоруссии. Глава государства выразил мнение, что экономические санкции против официального Минска останутся надолго.
«Они (западные страны — ред.) вцепились в нас железобетонно. О чем мы сегодня два часа с президентом Путиным говорили. Они уцепились и не отпустят до тех пор, пока, как им кажется, с нами не разберутся. Вы же поймите. Они нас толкают в войну в Украине. Если только мы вмешались бы сейчас в этот конфликт, где нас не ждут, это был бы для них подарок», — заявил Лукашенко.
Он подчеркнул, что его страна не принимала, не принимает и не намерена принимать участия в спецоперации РФ на территории Украины.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.