Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что 4 марта два часа разговаривал с российским президентом Владимиром Путиным, передает телеканал «Беларусь 1»

«Просто красавцы»: Лукашенко дал оценку прошедшим переговорам России и Украины © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

«Они (западные страны — ред.) вцепились в нас железобетонно. О чем мы сегодня два часа с президентом Путиным говорили. Они уцепились и не отпустят до тех пор, пока, как им кажется, с нами не разберутся. Вы же поймите. Они нас толкают в войну в Украине. Если только мы вмешались бы сейчас в этот конфликт, где нас не ждут, это был бы для них подарок», — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что его страна не принимала, не принимает и не намерена принимать участия в спецоперации РФ на территории Украины.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.