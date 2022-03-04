России предстоит формировать национальный институт собственности, отметил в интервью Украина.ру депутат Госдумы Евгений Федоров

«Придется проводить главный лозунг Великой Отечественной войны: Свобода и независимость Отечества. Отечество — это территория, сейчас мы ею занимаемся, а свобода и независимость — это суверенитет. Как можно было бы Советскому Союзу победить, если бы советский рубль зависел от продаж за рубеж. Понятно, что нельзя, это просто как пример», — сказал депутат.

Федоров отметил, что поскольку ряд проблем в экономике России остался нерешенным — нет деофшоризации, нет национализации капитала и элит, их придется решать срочно в условиях санкций. Фёдоров: назад не сдадим! Вопрос с Украиной скоро решится, а РФ ждёт экономический взлет © кадр видео Украина.ру

Следовательно, по словам депутата, придется в условиях фактически военного времени реформировать Центральный Банк в Госбанк и брать под контроль рубль, как государственную национальную валюту, а после этого санкции будут бессмысленны.

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Ранее ЕС объявил о блокировке международных резервов Центробанка РФ. Также санкции введены против ряда банков и физических лиц.