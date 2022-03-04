«Граждане Украины, враг завёл на территорию нашего государства абсолютное большинство своих войск, почти вся армия России брошена против нашего народа», — сказал Зеленский.
Каких-то данных в подтверждение своего утверждения Зеленский не привел.
В феврале на линии соприкосновения сторон в Донбассе произошло серьёзное обострение обстановки.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ДНР и ЛНР, однако обстрелы ВСУ только усилились.
24 февраля российский лидер заявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.
Народная милиция ДНР и ЛНР освободила значительную часть оккупированных Украиной территорий Донбасса.
В то же время территории республик до сих пор активно обстреливаются со стороны ВСУ, мирные жители продолжают гибнуть.