Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что против Киева брошена почти вся российская армия. Об этом он заявил 4 марта в видеообращении

«Граждане Украины, враг завёл на территорию нашего государства абсолютное большинство своих войск, почти вся армия России брошена против нашего народа», — сказал Зеленский.

Каких-то данных в подтверждение своего утверждения Зеленский не привел.

В феврале на линии соприкосновения сторон в Донбассе произошло серьёзное обострение обстановки. "Аль Джазира" в Донбассе. Трудности объективности и правда войны © AFP, STAN HONDA

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ДНР и ЛНР, однако обстрелы ВСУ только усилились.

24 февраля российский лидер заявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Народная милиция ДНР и ЛНР освободила значительную часть оккупированных Украиной территорий Донбасса.

В то же время территории республик до сих пор активно обстреливаются со стороны ВСУ, мирные жители продолжают гибнуть.