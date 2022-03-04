В будущем придется не только говорить о борьбе с фашизмом и разоружении, но и говорить об образе будущего, о восстановлении Отечества, сказал в интервью Украина.ру депутат Государственной Думы РФ Евгений Федоров

По словам депутата, территория Украины вышла из состава СССР незаконно, и непримиримые настроения власти будут «сшивать», обращаясь к законам.

«Нам придется не только говорить о борьбе с фашизмом и разоружении, но и говорить об образе будущего, то есть, о восстановлении Отечества. По закону! Не потому, что мы так хотим. Слово "восстановление" означает возврат тех порядков и законов, которые были незаконно нарушен», — рассказал Федоров.

Он пояснил, что придется «вытаскивать нормы закона и нормы права, и на этом основании объяснять жителям Украины… что мы действуем по закону в их интересах, потому что закон в интересах всех». Власть Украины должна представлять все национальности страны - Лавров © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

Депутат заключил, что, поскольку даже во Львове команды военным отдают по-русски, то и там есть русский единый народ, и все придется восстанавливать, «все придумано за нас нашими дедами и прадедами тысячелетней борьбой за свое существование».

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