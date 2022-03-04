Генсек НАТО Йенс Столтенберг 4 марта сообщил, что главы министерств иностранных дел (МИД) стран альянса на встрече в Брюсселе в пятницу обсудят «долгосрочные последствия» конфликта на Украине, передает РИА Новости

Генсек НАТО подтвердил, что альянс не является стороной конфликта на Украине © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, НАТО «полезла напролом» на Украину, чтобы подчинить восток страны прозападному курсу. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия пыталась предотвратить нынешнее развитие событий вокруг Украины, но Запад предпочитал этого не замечать и сейчас забывает о своей ответственности, но не может делать вид, что не причастен к происходящему. Кроме того, по ее словам, накачка Киева вооружениями отражает политику Запада в стиле «все средства хороши».