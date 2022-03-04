В Министерстве обороны РФ заявили, что пожар в непосредственной близости от Запорожской АЭС стал результатом предпринятой киевским режимом попытки чудовищной провокации. Об этом пишут РИА Новости 4 марта

Просто о сложном. Цели и задачи России в операции по демилитаризации и денацификации Украины © коллаж Украина.Ру

Сообщается, что она открыла шквальный огонь по росгвардейцам из окон учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами станции. Ответный огонь подавил нападение, однако украинские диверсанты подожгли учебный комплекс, покидая его.

«Оперативно последовавшие за событиями на Запорожской АЭС заявления [президента Украины Владимира] Зеленского о якобы угрозе электростанции и его переговоры с США и Британией не оставляют никаких сомнений: целью провокации на атомном объекте была попытка обвинить Россию в создании очага радиоактивного заражения. Все это свидетельствует о преступном замысле киевского режима или о полной утрате Зеленским контроля за действиями украинских диверсионных групп с участием иностранных наемников», — говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что персонал Запорожской АЭС продолжает работать в штатном режиме, радиационный фон станции в норме.

В ночь на 4 марта пресс-служба АЭС распространила информацию о том, что на станции пожар. Однако позже Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила: на АЭС отключен один из энергоблоков, но возгорание произошло за пределами предприятия, а именно — в учебно-тренировочном комплексе АЭС.