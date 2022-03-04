Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 4 марта рассказал о гуманитарных коридорах для мирного населения страны

Вышинский: Зеленский не выполнил обещание установить мир © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Там, где люди страдают больше всего. Сегодня мы увидим, работает ли договоренность», — заявил Зеленский.

Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.

Накануне прошёл второй раунд переговоров касательно спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Переговоры состоялись в белорусской Беловежской пуще. Со стороны России делегацию возглавлял помощник президента России Владимир Мединский, со стороны Украины — министр обороны Алексей Резников.

Мединский отметил, что на переговорах были подробно обсуждены три блока вопросов — военный, международный и гуманитарный, а также «будущее политическое урегулирование конфликта». Помощник президента дополнил, что по части вопросов удалось найти взаимопонимание. В ближайшее время Москва и Киев организуют каналы связи для организации гуманитарных коридоров в местах, где будет прекращён огонь. По ним будет возможно доставить лекарства и продукты питания, уточнил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.