На каком-то этапе операции на Украине будет сформирована угроза территории США, предположил депутат Государственной Думы Евгений Федоров в интервью Украина.ру

По словам Федорова, сейчас ведется операция между США и Россией по восстановлению международного порядка, сформированного по итогам Второй мировой войны.

«Американцы считают, что холодная война позволяет им поменять итоги Второй мировой войны. Мы объективно так не считаем. Таким образом, запущен процесс освобождения Отечества», — заявил депутат.

Федоров спрогнозировал, что на каком-то этапе будет сформирована угроза территории США — например, как во времена генсека КПСС Никиты Хрущева и Карибского кризиса. Лавров: США шантажируют и выкручивают руки ООН © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

Он отметил, что «без этого в этой войне не победить, иначе вечные поставки оружия, боевиков». Поэтому важнейшим вопросом для РФ будет отгородить территорию Украины от интервенции и поставок оружия, подчеркнул он.

Полностью интервью можно прочитать здесь.