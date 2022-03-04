В Польше был арестован журналист из Испании российского происхождения по обвинению в работе на российскую военную разведку. Об этом сообщил 4 марта пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарынь в интервью порталу tvp.info

«Мужчина был идентифицирован как агент российской военной разведки. Решением суда он арестован на три месяца», — сказал Жарынь.

Польские следователи утверждают, что задержанный занимался шпионской деятельностью в Варшаве, Перемышле и других польских городах, а также на Украине.

По информации издания, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как отмечалось в статье, опубликованной в прошлом году на сайте Фонда стратегической культуры, «Жарынь разоблачает козни российских пропагандистов, хакеров и шпионов не реже раза в неделю, а то и чаще».

Это утверждение было проиллюстрировано примерами сомнительных задержаний «российских шпионов», вызывающих вопросы у самих поляков.