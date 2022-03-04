«Мужчина был идентифицирован как агент российской военной разведки. Решением суда он арестован на три месяца», — сказал Жарынь.
Польские следователи утверждают, что задержанный занимался шпионской деятельностью в Варшаве, Перемышле и других польских городах, а также на Украине.
По информации издания, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Как отмечалось в статье, опубликованной в прошлом году на сайте Фонда стратегической культуры, «Жарынь разоблачает козни российских пропагандистов, хакеров и шпионов не реже раза в неделю, а то и чаще».
Это утверждение было проиллюстрировано примерами сомнительных задержаний «российских шпионов», вызывающих вопросы у самих поляков.