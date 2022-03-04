«Союзники по НАТО приняли беспрецедентные санкции, предоставляют поддержку Украине, но в то же время НАТО на является стороной конфликта. НАТО — это оборонительный союз, мы не стремимся к военному конфликту с Россией», — сказал он.
В то же время Столтенберг подчеркнул, что никакого сомнения в том, что НАТО будет защищать членов альянса быть не должно, и в этой связи было усилено присутствие альянса на восточном фланге.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.