Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом заседания глав министерств иностранных дел (МИД) стран альянса в Брюсселе 4 марта подтвердил, что блок не является стороной конфликта на Украине, передает РИА Новости

Диалог России с Западом и НАТО неизбежен - Лавров © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В то же время Столтенберг подчеркнул, что никакого сомнения в том, что НАТО будет защищать членов альянса быть не должно, и в этой связи было усилено присутствие альянса на восточном фланге.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.