Глава одной из организаций российских немцев рассказал журналистам о том, что проукраинские активисты нападают на торговые точки в Германии, прицельно выбирая именно «русские» магазины. Об этом 4 марта пишут РИА Новости

«Это должно прекратиться! Магазины немцев из России атакованы! Граждане государств бывшего СССР, проживающие в Германии, не должны подвергаться дискриминации или нападениям! Мы обращаемся к прессе с просьбой сообщать о таких случаях!» — заявил глава молодежной организации Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V. («Сборная немцев из России») Вальтер Гаукс.

Просто о сложном. Цели и задачи России в операции по демилитаризации и денацификации Украины © коллаж Украина.Ру

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратится к комиссару по правам человека Совета Европы для защиты россиян за рубежом, которые столкнулись с настоящей травлей.

На ее слова в четверг, 3 марта, отреагировала глава МИД ФРГ Анналена Бербок, призвав граждан своей страны прекратить нападки на проживающих в Германии россиян и белорусов.