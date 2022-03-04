«Это должно прекратиться! Магазины немцев из России атакованы! Граждане государств бывшего СССР, проживающие в Германии, не должны подвергаться дискриминации или нападениям! Мы обращаемся к прессе с просьбой сообщать о таких случаях!» — заявил глава молодежной организации Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V. («Сборная немцев из России») Вальтер Гаукс.
Он привел в пример одну из торговых точек в городе Оберхаузен, где активисты разбили витрину, облики двери краской, а на стеклах по-немецки написали «Свободная Украина».
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратится к комиссару по правам человека Совета Европы для защиты россиян за рубежом, которые столкнулись с настоящей травлей.
На ее слова в четверг, 3 марта, отреагировала глава МИД ФРГ Анналена Бербок, призвав граждан своей страны прекратить нападки на проживающих в Германии россиян и белорусов.