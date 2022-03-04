Граждане Украины попали под человеконенавистническое сектантство, поэтому у них изменились жизненные ценности, важные для них в прошлом, заявил в интервью Украина.ру член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

Безпалько сравнил приверженность националистической идеологии с попаданием в секту — по его словам, так, например, ребенок не теряет кровной и генетической связи с родными, но при этом становится полностью другим. Сенатор сказал, когда закончится денацификация Украины © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

«Это квазирелигия, и украинские националисты сами в этом признаются. Для них национализм — это религия, а Бандера их пророк», — отметил политолог.

Что касается понятия о братском народе, пояснил Безпалько, под «украинцами» обычно подразумевают всех граждан Украины, но при этом, по его словам, русские лишь в этническом смысле состоят в родстве с жителями Западной Украины, которые в течение нескольких поколений ненавидят все русское, а с теми, кто живет на Юго-Востоке от Харькова до Одессы, в Центральной Украине и в Киеве, — мы один народ.

Властям предстоит очень серьезная работа с точки зрения идеологии и гуманитарной политики, заключил он.



Читать далее: https://ukraina.ru/interview/20220303/1033433926.html с точки зрения идеологии и гуманитарной политики, следует проводить очень серьезную работу.

Полностью интервью можно прочитать здесь.