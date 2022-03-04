МИД Индии сообщил, что в Харькове остается несколько сотен индийских граждан, в том числе студенты, которые не могут покинуть город из-за действий украинских властей и местной полиции. Сообщается о случаях вооруженного нападения на учащихся. Подробности телеканалу India TV рассказала одна из студенток

«Индийских студентов выталкивают из поездов, им не разрешают садиться в поезд, если их допрашивают, на них нападают и направляют оружие», — рассказала студентка Харшита, приехавшая учиться на Украину из Индии.

Просто о сложном. Цели и задачи России в операции по демилитаризации и денацификации Украины © коллаж Украина.Ру

«Есть много случаев, когда индийцев просили покинуть бункеры. Украинцы говорят индийским студентам, что Индия их не поддерживает, и почему они должны им помогать?» — сказала Харшита.

Реакцию индийских властей на проведение спецоперации РФ по денацификации и демилиратизации Украины многие эксперты назвали «громким молчанием».

Нью-Дели отказался осуждать российские действия на Украине, балансируя между важными для себя партнерами — Россией и Западом. В частности, 24 февраля премьер-министр Индии Нарендра Моди поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным, призвав к миру, но от критики воздержался, что крайне не понравилось киевским властям.

Между тем, крупнейший банк Индии State Bank of India отказался сотрудничать с российскими компаниями, попавшими по западные санкции. Однако и эту меру на Украине сочли несерьезной.