«Индийских студентов выталкивают из поездов, им не разрешают садиться в поезд, если их допрашивают, на них нападают и направляют оружие», — рассказала студентка Харшита, приехавшая учиться на Украину из Индии.
По словам девушки, студенты пытались решить вопрос с помощью «откупа» в виде 100 или 200 долларов, но почти всегда получали отказ и угрозы оружием. Такое отношение к выходцам из Индии студентка связала с реакцией своего правительства на события, происходящие на Украине.
«Есть много случаев, когда индийцев просили покинуть бункеры. Украинцы говорят индийским студентам, что Индия их не поддерживает, и почему они должны им помогать?» — сказала Харшита.
Реакцию индийских властей на проведение спецоперации РФ по денацификации и демилиратизации Украины многие эксперты назвали «громким молчанием».
Нью-Дели отказался осуждать российские действия на Украине, балансируя между важными для себя партнерами — Россией и Западом. В частности, 24 февраля премьер-министр Индии Нарендра Моди поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным, призвав к миру, но от критики воздержался, что крайне не понравилось киевским властям.
Между тем, крупнейший банк Индии State Bank of India отказался сотрудничать с российскими компаниями, попавшими по западные санкции. Однако и эту меру на Украине сочли несерьезной.