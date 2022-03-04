Авиакомпания S7, отменившая ранее рейсы в Европу, сообщила на своем сайте об отмене и других международных направлений

Крупнейший авиапроизводитель прекращает обслуживание самолетов в РФ - СМИ © vk.com, Авиасалон МАКС / vk.com, Авиасалон МАКС / Перейти в фотобанк

Авиавласти этих стран, в отличие от Евросоюза, не закрывали воздушное пространство для российских авиакомпаний на фоне ситуации на Украине.

Ранее сообщалось о нескольких случаях ареста самолетов российских перевозчиков за рубежом. Boeing 737 авиакомпании «Победа» был арестован в аэропорту Стамбула, Boeing 777 Nordwind — в Мехико. Армянские СМИ со ссылкой на ряд Telegram-каналов накануне сообщали об аресте в Ереване A320 S7. В самой компании это не подтверждали, а представитель министерства территориального управления и инфраструктур Армении Вардан Чилингарян это опровергал.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.