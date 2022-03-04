Украинская железнодорожная компания «Укрзализниця» приняла решение не возвращать находящиеся в стране белорусские и российские вагоны их владельцам. Об этом написал 4 марта на своей странице в Facebook заместитель директора Департамента коммерческой работы украинского предприятия Валерий Ткачёв

«Укрзализныця» остаётся без вагонов © Public domain

«По приблизительным оценкам на украинской территории в настоящее время находится около 100 белорусских железнодорожных составов, а общее число вагонов может превышать 5 тысяч», — сообщает в этой связи агентство Sputnik Беларусь.

Накануне Верховная рада утвердила закон о национализации активов юридических и физических лиц РФ на Украине, устанавливающем основные принципы «принудительного изъятия на Украине объектов права собственности Российской Федерации и её резидентов».

Данный закон стал реакцией на проводимую РФ на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации этой страны.