Ткачёв утверждает, что данное решение принято в связи с большими материальными потерями компании в результате проведения специальной военной операции российских войск на Украине.
«По приблизительным оценкам на украинской территории в настоящее время находится около 100 белорусских железнодорожных составов, а общее число вагонов может превышать 5 тысяч», — сообщает в этой связи агентство Sputnik Беларусь.
Накануне Верховная рада утвердила закон о национализации активов юридических и физических лиц РФ на Украине, устанавливающем основные принципы «принудительного изъятия на Украине объектов права собственности Российской Федерации и её резидентов».
Данный закон стал реакцией на проводимую РФ на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации этой страны.