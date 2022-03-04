Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин объявил, что поручил подчиненным прекратить подготовку к запускам британских аппаратов связи OneWeb с трех российских космодромов. Его комментарий по этому поводу 4 марта опубликовал RT

«В связи с тем что британское правительство ведет сейчас разнузданную кампанию, продолжает оставаться членом совета директоров компании OneWeb, подготовку к старту прекратить, ракету снять со стартового комплекса, вернуть в технический комплекс, космические аппараты разместить в монтажно-испытательном комплексе на консервацию», — сказал Рогозин.

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Британская компания OneWeb появилась в 2012 году. Ее создатели хотели запустить на орбиту порядка 2 тысяч спутников, чтобы предоставлять по всему миру широкополосный интернет, застрахованный от любых катастроф на земле.

С 2019 года в OneWeb сотрудничает с Роскосмосом, который уже успел отправить на орбиту 428 спутников компании. Несколько дней назад российская сторона заявила, что готова продолжать программу, но только в случае гарантий, что оборудование будет использовано исключительно в мирных целях.

На это Рогозин дал британцам почти 2 суток, заявив, что если до 21:30 4 марта компания не предоставит гарантий, Россия свернет работу, а средства, вложенные Лондоном останутся в Москве «в силу форс-мажорных обстоятельств».

В Роскосмосе пояснили, что сомневаться в мотивах OneWeb из заставило не только наличие в составе акционеров членов британского правительства, но и начатые в ноябре прошлого года переговоры компании с американским предприятием-подрядчиком Пентагона.

Известно, что Лондон вложил в проект 500 миллионов долларов.