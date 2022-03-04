США выступит в качестве главного бенефициара конфликта, если власти Украины продолжат его затягивать, подчеркнул в интервью Украина.ру член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

Россия демонстрирует, что она пытается спасти граждан Украины, а переговорщики и действующая власть не соблюдают их интересы, отметил политолог. В какую игру Украина играет с Россией? В ту же, что и США — страх, расчет и разночтение © REUTERS, Serhii Nuzhnenko

«Я убежден, что украинская делегация затягивает время. Ее приободрили. Ей сказали, что "мы сейчас наложим санкции на этих москалей, отключим от SWIFT и экономика полетит к чертям", поэтому вы будете победители. Но на самом деле Украину просто бросили в топку», — сказал Безпалько.

Он подчеркнул, что никто из стран Запада не собирается воевать за Украину, никто ей пока даже не предоставил оружия, никто не дал ей конкретных обещаний в части членства в НАТО, однако ее используют, чтобы сделать этот конфликт затяжным. Чем дольше длится война, тем больше профит США, заключил Безпалько.

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