Представители власти Украины за восемь лет многократно нарушали документально подтвержденные обещания по Донбассу, поэтому есть опасения, что они и на этот раз не выполнят обязательства, отметил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью Украина.ру

Слова президента Украины противоречат договоренностям делегаций, указал политолог. «Переговоры ради переговоров». Будет ли новый затяжной Минский процесс © belta.by

«Если судить по заявлениям Зеленского последнего времени, то в них нет ни слова о гуманитарных коридорах и вообще о спасении людей. Там звучат воинственные призывы, заявления, что Запад поможет, а Россия проиграет», — подчеркнул Безпалько.

По его словам, власти Украины готовы обречь население на смерть ради политических дивидендов, сами ничем не рискуя, и поэтому пока нет предпосылок считать, что украинская сторона выполнит свои обязательства по итогам переговоров.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Ранее на переговорах в Белоруссии делегации РФ и Украины договорились о гуманитарных коридорах для эвакуации мирного гражданского населения.