Слова президента Украины противоречат договоренностям делегаций, указал политолог.
«Если судить по заявлениям Зеленского последнего времени, то в них нет ни слова о гуманитарных коридорах и вообще о спасении людей. Там звучат воинственные призывы, заявления, что Запад поможет, а Россия проиграет», — подчеркнул Безпалько.
По его словам, власти Украины готовы обречь население на смерть ради политических дивидендов, сами ничем не рискуя, и поэтому пока нет предпосылок считать, что украинская сторона выполнит свои обязательства по итогам переговоров.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Ранее на переговорах в Белоруссии делегации РФ и Украины договорились о гуманитарных коридорах для эвакуации мирного гражданского населения.