Государственная Дума России 4 марта приняла во втором и третьем чтении проект закона о введении уголовной ответственности за распространение фейков о действиях Вооружённых сил России

Кадыров опроверг фейки украинской пропаганды о военных из Чечни © РИА Новости, Саид Царнаев / Перейти в фотобанк

За заведомо ложные фейки, созданные должностными лицами, организованной группой, с искусственным созданием доказательств или по мотивам ненависти или вражды — штраф от 3 до 5 млн рублей, либо от 5 до 10 лет колонии.

За фейки, повлекшие тяжкие последствия — от 10 до 15 лет колонии.

За призывы к воспрепятствованию использованию российских войск для защиты интересов России, поддержания мира и безопасности или за дискредитацию такого использования (если ранее в течение года нарушитель привлекался за это к административной ответственности) — штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или до 3 лет колонии. Если такие призывы к воспрепятствованию или такая дискредитация повлекли тяжкие последствия — штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей или до 5 лет колонии.

За призывы к санкциям против России (если ранее в течение года нарушитель привлекался за это к административной ответственности) будут караться штрафом до 500 тыс. рублей или до 3 лет колонии

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.