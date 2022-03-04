Вооруженные силы Российской Федерации заняли площадку Запорожской АЭС. Об этом 4 марта сообщила Госинспекция ядерного регулирования Украины

«Площадка Запорожской АЭС захвачена военными силами Российской Федерации. Оперативным персоналом контролируется состояние энергоблоков и обеспечивается их эксплуатация в соответствии с требованиями технологических регламентов безопасной эксплуатации», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее пресс-служба АЭС распространила информацию о том, что на станции пожар. Однако позже Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила: на АЭС отключен отключен один из энергоблоков, но возгорание произошло за пределами предприятия, а именно — в учебно-тренировочном комплексе АЭС.

Просто о сложном. Цели и задачи России в операции по демилитаризации и денацификации Украины © коллаж Украина.Ру

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании республик, однако обстрелы ЛНР и ДНР только усилились, и 24 февраля российский лидер заявил о начале спецоперации в Донбассе.

Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Известно также, что военные РФ берут под контроль предприятия Украины, чрезвычайные происшествия с которыми могут угрожать техногенными авариями. Солдаты ВСУ и члены нацбатальонов уже неоднократно пытались совершать вблизи таких объектов провокации, которые бы выглядели как «агрессии русских».