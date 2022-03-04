Военные Украины затопили флагман своего ВМС «Гетман Сагайдачный» в порту Николаева. Об этом в ночь на 4 марта сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при правительстве Украины в Facebook

Проблемный флагман: фрегат «Сагайдачный» сломался сразу после ремонта © РИА Новости, Денис Петров / Перейти в фотобанк Алексей Гончаренко уточнил, что корабль затопили 24 февраля, в первый день российской спецоперации на Украине.

Он был небоеспособным и с демонтированным оружием стоял в порту на ремонте.

В центре добавили, что после завершения спецоперации украинцы «быстро поднимут и восстановят» корабль.

«Гетман Сагайдачный» — сторожевой корабль советского проекта 11351 «Нерей», у него отсутствует ударный ракетный комплекс. Был построен в Керчи и спущен на воду в 1992 году. В строй он вступил в апреле 1993 года, после чего его переклассифицировали во фрегат. В декабре 2021 года командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа сказал, что «Гетмана Сагайдачного» намерены вывести из состава ВМС в 2031 году.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.