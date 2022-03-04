Российское психологическое общество (РПО) исключили из Европейской федерации психологических ассоциаций (ЕФПА). Об этом 4 марта пишут РИА Новости со ссылкой на комментарий президиума общества

Просто о сложном. Цели и задачи России в операции по демилитаризации и денацификации Украины © коллаж Украина.Ру

«Испытывая беспрецедентное давление, Исполком ЕФПА был вынужден рассмотреть заявление украинских коллег. Результатом такого беспрецедентного давления, несмотря на предложение РПО о временном приостановлении членства в ЕФПА, а также на заявления ЕФПА о том, что она не является политической организацией, стало ничем не обоснованное, не единогласное решение об исключении РПО из ЕФПА, продиктованное требованиями отдельных членов Ассоциации в свете похожих реакций некоторых европейских структур», — говорится в сообщении РПО.

В Российском обществе отреагировали на произошедшее, назвав решение федерации «дискриминацией по национальному признаку в научном обществе», а также оценили поступок украинских коллег как не отвечающий профессиональным принципам.

«Категорически не можем согласиться с абсурдными, граничащими с цинизмом, упреками и обвинениями некоторых зарубежных коллег в адрес российских психологов в том, что они оказывают помощь "не тем беженцам" или "не тем детям", якобы непосредственно участвуют в подготовке и проведении военных операций», — отреагировали в РПО.

Также в Российском психологическом обществе подчеркнули, что работа с другими международными психологическими ассоциациями продолжается.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На Западе защиту населения Донбасса не одобрили и ввели санкции в отношении РФ. Коснулись они не только экономики, но и довольно неожиданных сфер. Например, Международная федерация кошек (FIFE) запретила кошкам и котам, владельцы которых проживают в России, принимать участие в выставках FIFE за пределами страны.