За последние сутки украинские войска 26 раз открывали огонь по территории ДНР, выпустив 323 единицы боеприпасов. Такое сообщение появилось на странице представительства республики во «ВКонтакте»

«За истекшие сутки представительство сообщало о 26 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины — ред.). Общее количество примененных ВФУ боеприпасов — 323 единицы», — говорится в сообщении.

Просто о сложном. Цели и задачи России в операции по демилитаризации и денацификации Украины © коллаж Украина.Ру

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании республик, однако обстрелы только усилились и 24 февраля российский лидер заявил о начале спецоперации в Донбассе.

Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР активно обстреливаются со стороны ВСУ, мирные жители продолжают гибнуть.

Кроме того, в СМИ регулярно появляется информация о том, что в Донецкой и Луганской областях орудуют украинские националисты. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский выпустил из тюрем заключенных, имеющих боевой опыт, чтобы они «реабилитировались, защищая родину». Также в стране раздали 25 тысяч автоматов всем желающим.