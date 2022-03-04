На Украине проводится военная операция с четко заявленными целями, и это точно не месть за Донбасс, отметил в интервью Украина.ру исполнительный директор МИА «Россия сегодня», украинский журналист Кирилл Вышинский

По словам Вышинского, люди в Донецке сейчас «точно не потирают руки от удовольствия», что жители Украины должны спускаться в бомбоубежище, когда они слышат звуки сирены. Путин на сутки опередил украинское вторжение в Донбасс - Шеремет © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Он отметил, что это неизбежно, потому что сейчас 21 век и военные аэродромы, складские помещения и нефтебазы с топливом для танков находятся не отдельно, а рядом с жилыми помещениями.

«Так вот в Донбассе этому никто не рад, несмотря на то, что в прошлую пятницу украинская сторона обстреляла школу в Горловке, рядом с которой вообще нет военных объектов», — подчеркнул Вышинский.

В то же время с украинской стороны пока еще никто не предъявил фотографий обстрелянных детских садов и школ, по которым специально открывается огонь, и все это свидетельствует о том, что идет военная спецоперация, заключил журналист.

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